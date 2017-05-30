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Diyarbakır'da 43 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle Lice, Hani, Kocaköy, Dicle ilçelerine bağlı 43 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

30.05.2017 - 08:09
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler

diyarbakır

Valilikten yapılan açıklamada Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçeleri sınırları içerisindeki kırsal alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristleri ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN YERLER

Açıklamada, operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince Lice ilçesine bağlı Ecemiş, Birlik, Şenlik, Abalı, Erginköy, Daralan, Duruköy, Çeper, Güçlü ve Gökçe köyleri ile mezraları, Hani ilçesine bağlı Kaledibi, Topçular, Çukurköy, Kuyular, Abacılar, Akçayurt, Yukarıturalı, Uzunlar, Serenköy, Gömeç, Kalaba, Kırım, Yayvan, Soylu, Çardaklı, Sergen, Okurköy, Gürbüz, Anıl, Süslü ve Belen köyleri ile mezraları, Kocaköy ilçesine bağlı Şaklat ve Yazıköy köyleri ile mezraları, Dicle ilçesine bağlı Meydanköy, Sergenli, Dedeköy, Bademli, Döğer, Arıköy, Tepe, Başköy, Değirmenli ve Kelekçi köyleri ile mezralarında bugün saat 07.00'den itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmanın yasakladığı ifade edildi.




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