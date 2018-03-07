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Diyarbakır'da 50’den fazla öğrenci hastanelik oldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde okulun içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiasıyla öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

İHA | 07.03.2018 - 20:10..
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Merkez Sur ilçesi Melikahmet Caddesi üzerinde bulunan Tevfik Fikret İlkokulunda meydana gelen olayda, daha önce kanalizasyon çalışması yapılan tuvaletler, çalışma tamamlanmadan açıldı.

Teneffüse çıkan ve tuvaletleri açık gören öğrenciler çeşmeden su içince öğrencilerde karın ağrısı ve mide bulantısı baş gösterdi.

ZEHİRLENEN ÖĞRENCİLER HASTANEDE

Öğrencilerin durumunu fark eden okul yönetimi tarafından 112 acil servis aranarak bölgeye çok sayıda ambulans yönlendirildi. 50’den fazla öğrenciye zehirlenme şüphesiyle müdahale edilirken öğrencilerden bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da 50’den fazla öğrenci hastanelik oldu

Diyarbakır'da 50’den fazla öğrenci hastanelik oldu

Diyarbakır'da 50’den fazla öğrenci hastanelik oldu


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