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Diyarbakır'da 6 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı

Hani ilçesine bağlı 6 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

21.05.2017 - 00:58
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Valilik'ten yapılan açıklamada, Hani ilçesi kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla, operasyon düzenleneceği kaydedildi.

Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivillerin zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Hani ilçesine bağlı Kuyular, Abacılar, Çukurköy, Belen, Kalaba ve Topçular mahallelerinde saat 20.00'den itibaren geçerli olmak üzere, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmanın yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu yasağa uyulması, vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem arz ettiği, yasağın bitim süresinin de ayrıca duyurulacağı bildirildi.

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