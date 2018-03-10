Diyarbakır'da 600 personelle asayiş uygulaması

Diyarbakır'da 600 personelin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünce, huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması amacıyla yapılan uygulamaya nitelikli suç ve suçlularla mücadele ekipleri de katıldı.

TERÖR EKİPLERİ DE GÖREV ALDI İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması, önleyici kolluk hizmetlerinin yapılması, şüpheli görülen, aranan, uyuşturucu satışı ve kullanıcıları ile terör nitelikli suç ve suçlularla mücadele amacıyla merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik ve Benusen mahallelerinde uygulama yapıldı.