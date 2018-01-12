Diyarbakır'da 13 yoklama kaçağına tebligat yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması, önleyici kolluk hizmetlerinin yapılması, şüpheli görülen, aranan, uyuşturucu satışı ve kullanıcılarıyla terör nitelikli suç ve suçlularla mücadele amacıyla merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirildi.

İŞ YERLERİ VE İNTERNET KAFELER İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Özel Harekat, Çocuk, Foto Film, Havacılık Şube müdürlükleri ile Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamaya, 600 personelden oluşan 52 ekip katıldı.

Ekipler, 25 umuma açık iş yeri, 10 internet kafe ve 6 parkı denetledi, şüpheli kişilerin kimlik kontrolünü yaptı, bazı araçlarda da arama gerçekleştirdi.

13 YOKLAMA KAÇAĞINA TEBLİGAT YAPILDI

Uygulama kapsamında bin 64 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, 940 kişi kontrol edildi, 276 araç denetlendi. Biri "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçundan aranan olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

Kimliğini ibraz etmeyen 3 kişiye 387 lira idari para cezası uygulandı, yoklama kaçağı 13 kişiye ilgili kanun gereği tebligat yapıldı.

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KUMAR OYNATAN 4 YERİN SAHİBİNE CEZA KESİLDİ

Umuma açık yerlerdeki denetimlerde tombala oynatıldığı tespit edilen 4 iş yeri sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem başlatıldı, 128 kişiye tombala oynamaktan 33 bin 152 lira idari para cezası verildi.

İş yerlerinde bulunan 4 tombala makinesi, 4 kamera, 5 televizyon ile çok sayıda oyun kartı ve pul muhafaza altına alındı.