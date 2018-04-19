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Diyarbakır'da 70 yoksul aileye arazi tahsis edildi

Diyarbakır Bismil'de belediyenin kendilerine tahsis ettiği ve giderleri belediyeye ait olan arazileri eken ihtiyaç sahibi 70 aile, hasat sonunda yaklaşık 2,5 milyon liralık bir gelir elde edecek.

İHA | 19.04.2018 - 11:40..
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Kayyum atanan Bismil Belediyesince geçen yıl başlatılan, bu yıl genişletilerek devam edilen ve yoksul vatandaşlara yönelik “Gelir getirici ve meslek öğretici çalışmalar” kapsamında oluşturulan “Benimde bir bahçem olsun” projesi ile 70 aileye yaklaşık 450 dönümlük arazi tahsis edildi.

BÜTÜN İHTİYAÇLARI BELEDİYE KARŞILIYOR

Çoğu hazineye ait, geri kalanı da belediye tarafından kiralama yöntemiyle tahsis edilen arazilerde fidesinden, gübresine kadar bütün ihtiyaçlar belediye tarafından karşılanıyor.

Diyarbakır'da 70 yoksul aileye arazi tahsis edildi

MESLEK ÖĞRETİLİYOR

Aileler belediye ziraat mühendisleri tarafından eğitilerek aynı zamanda bir meslek sahibi oluyor. Ziraat mühendisleri kontrolünde ekilen domates, biber, patlıcan gibi ürünlerden hasat sonunda elde edilecek gelir geri ödemesiz bir şekilde ailelere verilecek. Elde edilecek gelirin yaklaşık 2,5 milyon TL olacağı tahmin ediliyor.

Diyarbakır'da 70 yoksul aileye arazi tahsis edildi

"GİDERLER BELEDİYEYE GELİR AİLELERE AİT"

Bismil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Ceylan Atak, tahsis edilen arazilerde bütün giderlerin belediyeye ait olduğunu ifade ederek, “450 dönüm arazi üzerinde 70 yardıma muhtaç aileye yer verdik. Fide, ilaç, gübre, sulama, elektrik ve benzeri giderleri belediye olarak bize ait, gelirleri de ailelere ait olacak. Dolmalık biber, patlıcan yetiştiriyoruz. Aile başına kazancın tahmini olarak 30-35 bin TL arasında olacağını düşünüyoruz. Bazı aileler damlama yapıyor, bazıları normal sulama yapıyor.” dedi.

Diyarbakır'da 70 yoksul aileye arazi tahsis edildi

"BİLMEYEN AİLELERE ÇİFTÇİLİK ÖĞRETİLİYOR"

Ailelerin yarısının daha önce çiftçilik yaptığı için bu işi bildiğini geri kalan ailelere de kendilerinin eğitim verdiğini dile getiren Atak, “Bu proje geçen yıl Kaymakamımız Turgay Gülenç tarafından 14 aile ile başlatılmıştı. Bu yıl bunu 70 aileye çıkardık. Tahsis edilen yerlerin bazıları devletin, bazılarını da kiraladık.” diye konuştu.

Diyarbakır'da 70 yoksul aileye arazi tahsis edildi

"TARLAYI EKİP ÇOCUKLARIMI OKUTACAĞIM"

5 çocuk annesi Fatma Ergun, elde edilecek gelirle çocuklarını okutacağını vurgulayarak, “Burada tarla ekiyoruz. Kaymakam tahsis etti. Allah ondan razı olsun. 5 çocuğum var. Maddi durumum olmadığı için onları okutamıyordum. Tarlayı ekip para kazanacağım ve çocuklarımı okutacağım.” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da 70 yoksul aileye arazi tahsis edildi

8 kişilik bir ailenin mensubu olan 29 yaşındaki Cafer İlhan ise “Belediyenin bize sağladığı imkanla meslek sahibi olduk. Biber, patlıcan, domates ekiyoruz.” dedi.

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