taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.343
USD
3,9337
EURO
4,6911
ALTIN
161,64
PETR
62,9900

Diyarbakır'da 8 saat elektrik kesintisi

3 Aralık 2017 Pazar günü Diyarbakır il merkezi ile kırsalına 8 saat süreyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

İHA | 01.12.2017 - 12:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber

TEİAŞ’tan yapılan ve Diyarbakır Valiliği'nin yanı sıra Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi gibi kurum ve kuruluşlara da gönderilen yazıda, “İşletme bakım sorumluluğumuzda bulunan Diyarbakır 3 trafo merkezinde yapılan tevsiat çalışmaları kapsamında 154 kV baralar servis harici edilecektir. Söz konusu barajlara bağlı olan Diyarbakır 3 TM’de bulunan 154/34,5 kV trafo A ve trafo B (2x100 MVA gücünde), Diyarbakır 4 TM’ de bulunan 154/34,5 kV trafo A, trafo B ve trafo C (3x100 MVA gücünde) güç trafoları servis harici olacaktır. Belirtilen çalışma, 03.12.2017 tarihinde 06:00-14:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Gerekli tedbirlerin alınması hususunda, Gereğini bilgilerinize arz ve rica ederiz.” denildi.

KESİNTİ GENİŞLEYEBİLİR

Yazıda, çalışmalar esnasında, Yük Tevzii Müdürlüğü’nün gerekli görmesi durumunda sistem gerilimini yükseltmek amacıyla Diyarbakır 2 trafo merkezinde de enerji kesintisi yapılacağına yer verildi.

HASSAS YERLERE ELEKTRİK VERİLECEK

Söz konusu çalışma nedeniyle Kayapınar başta olmak üzere kentin neredeyse 4’te üçünde elektrikler 8 saat boyunca kesilirken, Dicle Elektrik Dağıtım’dan yapılan açıklamada, sağlık merkezleri, hastaneler ve valilik gibi hassas yerlere öncelikli olarak elektrik verileceği bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Saldırgan polisten kaçarken balkondan düşerek öldü
Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Fakültesinde görevli bir doçente silahla saldırdıktan sonra kaçan Abdi Ertürk feci şekilde hayatını kaybetti.
Polis araçlarına taşlı ve sopalı saldırı
Maltepe'de polislerin ayırmaya gittiği iki grubun taş ve sopalarla saldırdığı polis araçlarında büyük çaplı maddi zarar meydana geldi.
FETÖ şüphelisi 6 kadın, adli kontrol şartı ile serbest
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çankaya'da DNA'ya benzeyen Aziz Sancar Parkı açıldı
Çankaya Belediyesi, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adını verdiği yeni parkın açılışını yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu

Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu

160
Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

80
Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi

Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi

212
Neçirvan Barzani Şırnak'ta

Neçirvan Barzani Şırnak'ta

208
CHP belgeleri basınla paylaştı

CHP belgeleri basınla paylaştı

385
Katliamcı Hırvat, kendi cezasını kendisi kesti

Katliamcı Hırvat, kendi cezasını kendisi kesti

108
Metin Topuz ek ifadesinde itiraflarda bulundu

Metin Topuz ek ifadesinde itiraflarda bulundu

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM