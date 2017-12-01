Diyarbakır'da 8 saat elektrik kesintisi

TEİAŞ’tan yapılan ve Diyarbakır Valiliği'nin yanı sıra Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi gibi kurum ve kuruluşlara da gönderilen yazıda, “İşletme bakım sorumluluğumuzda bulunan Diyarbakır 3 trafo merkezinde yapılan tevsiat çalışmaları kapsamında 154 kV baralar servis harici edilecektir. Söz konusu barajlara bağlı olan Diyarbakır 3 TM’de bulunan 154/34,5 kV trafo A ve trafo B (2x100 MVA gücünde), Diyarbakır 4 TM’ de bulunan 154/34,5 kV trafo A, trafo B ve trafo C (3x100 MVA gücünde) güç trafoları servis harici olacaktır. Belirtilen çalışma, 03.12.2017 tarihinde 06:00-14:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Gerekli tedbirlerin alınması hususunda, Gereğini bilgilerinize arz ve rica ederiz.” denildi.

KESİNTİ GENİŞLEYEBİLİR

Yazıda, çalışmalar esnasında, Yük Tevzii Müdürlüğü’nün gerekli görmesi durumunda sistem gerilimini yükseltmek amacıyla Diyarbakır 2 trafo merkezinde de enerji kesintisi yapılacağına yer verildi.

HASSAS YERLERE ELEKTRİK VERİLECEK

Söz konusu çalışma nedeniyle Kayapınar başta olmak üzere kentin neredeyse 4’te üçünde elektrikler 8 saat boyunca kesilirken, Dicle Elektrik Dağıtım’dan yapılan açıklamada, sağlık merkezleri, hastaneler ve valilik gibi hassas yerlere öncelikli olarak elektrik verileceği bildirildi.