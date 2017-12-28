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Diyarbakır'da 8 suçtan aranan kişi yakalandı

Diyarbakır'da, polisin yaptığı denetimde şüphe üzerine durdurulan Y.M.'nin 8 ayrı suçtan arama kararı bulunduğu, 9 yıl hapis ceza ile arandığı belirlendi.

DHA | 28.12.2017 - 11:54..
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Merkez Sur ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçede suç veya suçu önleme amaçlı yapılan denetim kapsamında Ali Paşa Mahallesi Simar Sokak'ta şüphe üzerine Y.M. durduruldu.

DAHA ÖNCE CEZASI VARDI

Ekipler, şüpheli Y.M.’nin 8 ayrı suçtan arandığını, 9 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 10 bin 260 TL de kesilmiş para cezası olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Y.M., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Diyarbakır'da 8 suçtan aranan kişi yakalandı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Y.M.'nin 26 Kasım’da Melikahmet Caddesi üzerinde bulunan bir pasaj içerisindeki telefon ve aksesuar iş yerinden 253 cep telefonu ve tablet ile bu telefonlara ait çok sayıda arka kapak ve batarya cihazlarını çaldığı da belirlendi. Şüpheli, ifadesinin alınması ardından adliyeye sevk edildi.

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