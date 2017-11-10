taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.246
USD
3,8699
EURO
4,5099
ALTIN
160,02
PETR
63,8200

Diyarbakır'da 800 personel ile asayiş uygulaması

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde helikopter destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

10.11.2017 - 00:16
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Diyarbakır'da yapılan operasyonda uyuşturucu tacirlerinden, ruhsatsız silah taşıyana ve kumar oynayanlara kadar cezalar yağdı.

Diyarbakır'da 800 personel ile asayiş uygulaması

800 PERSONEL İLE OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, merkez Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe, Muradiye, Selahattin Eyyubi, Kooperatifler Mahalleleri ve Hatboyu Caddesinde helikopter destekli gerçekleştirilen uygulamaya, Özel Harekat, Narkotik, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Havacılık ve Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli 800 personel katıldı.

Diyarbakır'da 800 personel ile asayiş uygulaması

298 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Kent genelinde tesis edilen huzur ve güven ortamının sağlanması için kumar oynayan ve oynatan mekanlar, uyuşturucu kullanan şahıs ve satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, umuma açık 17 iş yeri ile 3 internet kafe denetlendi, 960 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, 298 araç kontrol edildi, yoklama kaçağı 5 kişiye yasa gereği tebligat yapıldı.

Diyarbakır'da 800 personel ile asayiş uygulaması

122 KİŞİYE KUMAR CEZASI

İş yerlerinde yapılan denetimlerde, 5 tombala makinesi, 5 kamera, 10 televizyon, çok sayıda oyun kartı ve pulu muhafaza altına alındı, 122 şahsa kumar oynamak ve oynatmaktan para cezası kesildi.

Tütün ürünü kullanıldığı tespit edilen mekanlarda İl Tütün Denetleme Ekiplerince sigara içenlere ve iş yerlerine 40 bin lira cezası kesildi, 5 iş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Diyarbakır'da 800 personel ile asayiş uygulaması

RUHSATSIZ SİLAH BULUNDU

Uygulama kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden birinin uyuşturucu ticaretinden 4 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş cezası bulunduğu tespit edildi, bir şüphelinin üzerinde de ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ve fişek, 8 şüphelinin üzerinde ise toplam 17 gram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da 800 personel ile asayiş uygulaması

İlginizi Çekebilir
Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı: Hayati tehlikesi var
Ankara'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir kişi karnından bıçaklandı.
Eskişehir'de servis midibüsü devrildi
Eskişehir'de servis midibüsü virajı alamayarak şarampole yuvarladı, devrilen aracın içinde 15 kişi yaralandı.
Bingöl'de cip fırına daldı
Bingöl'de kadın sürücünün kullandığı cip kontrolden çıkıp, fırına çarparak durabildi.
Şanlıurfa'da baba oğlunu hortumla dövdü
Suruç ilçesinde bir baba oğluna hortumla vurarak işkence yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı: Hayati tehlikesi var

Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı: Hayati tehlikesi var

0
Köln'de düzenlenen panelde Avrupa ve Türkiye konuşulacak

Köln'de düzenlenen panelde Avrupa ve Türkiye konuşulacak

0
Diyarbakır'da 800 personel ile asayiş uygulaması

Diyarbakır'da 800 personel ile asayiş uygulaması

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM