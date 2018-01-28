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Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Aşağıkonak köyünde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

İHA | 28.01.2018 - 21:05..
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Saat 14.00 sularında köyde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle bir tartışma yaşandı.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yaşanan tartışma taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan, Enes, Turkan ve Aleyna A. aldıkları darbelerle yaralanırken, diğer aileden ise Şehmus ve Ahmet A. isimli baba oğul bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

YARALILAR TABURCU EDİLDİ

Yararlılardan 4’ü tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilirken, Şehmus ve Ahmet A. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Sevki gerçekleştirilen hastaların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, gerginliğin sürdüğü köyde güvenlik önlemleri aldı.

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