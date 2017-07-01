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AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Diyarbakır Lice'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı 34 yaşındaki Orhan Mercan, hayatını kaybetti.

01.07.2017 - 02:42
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AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Saldırının PKK'lı teröristlerce gerçekleştirildiği üzerinde durulurken, ilçede operasyon başlatıldı.

EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Olay, saat 23.30 sıralarında Lice ilçe merkezinde meydana geldi. AK Parti ilçe başkan yardımcısı evli ve 4 çocuk babası Orhan Mercan, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen saldırıda kurşunların hedefi olan Mercan, ağır yaralandı. Saldırının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mercan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İLÇEDE OPERASYON BAŞLATILDI

Orhan Mercan'ın cenazesi, otopsi için Diyarbakır'a gönderilecek. Saldırının PKK'lı teröristlerce düzenlendiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, ilçede geniş çaplı operasyon başlattı.

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