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Diyarbakır'da bina çöktü

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde önceki gün tahliye edilen 4 katlı bina çöktü.

03.08.2017 - 00:40
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Yıkılma tehlikesine karşı önceki gün Şehitlik Mahallesi'nde bir bina ve çevresindeki 3 apartman zabıta ekiplerince boşaltıldı.

Diyarbakır'da bina çöktü

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ

Güvenlik önlemlerinin alındığı 4 katlı bina akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Çevredeki bazı binalarda hasar oluştu.

BİNA BOŞALTILDI

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürü Birkan Abiş, yaptığı açıklamada, vatandaşın can güvenliğini sağlamak açısından binanın önceki gün boşaltıldığını söyledi.

Diyarbakır'da bina çöktü

Bölgede daha önce önlem alındığını hatırlatan Abiş, "Çok şükür aldığımız önlemler sonucu hiçbir vatandaşımız can kaybı yaşamadı." dedi.

Diyarbakır'da bina çöktü

Diyarbakır'da bina çöktü

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