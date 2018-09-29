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Diyarbakır'da bir ahırda 111 kilogram esrar ele geçirildi

Uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda bir ahırda 111 kilogram esrar yakalandı.

AA | 29.09.2018 - 09:53..
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir ahırda 111 kilogram esrar ele geçirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ergani'de uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Diyarbakır'da bir ahırda 111 kilogram esrar ele geçirildi

ARAMADA 111 KİLOGRAM ESRAR VE AV TÜFEĞİ BULUNDU

Narkotik Şube Müdürü Nadire İnanç Karaca'nın yönettiği operasyonda, bir ziraat mühendisine ait evin ahır olarak kullanılan eklentisinde arama yapıldı. Aramada 111 kilogram kubar esrar ile kümes içerisine gizlenmiş tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 14 fişek bulundu.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Operasyonda evin sahibi M.K. gözaltına alındı. M.K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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