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Diyarbakır’da bir bina çökme tehlikesiyle boşaltıldı

Bağlar ilçesinde bir bina çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.

İHA | 10.05.2018 - 02:46..
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Merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 186. Sokakta, gece 24.00 sıralarında 6 katlı bir binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çatlaklar ufak çapta çökme meydana geldi. Çökme tehlikesine karşı büyük panik yaşayan bina sakinleri 112 çağrı merkezini arayarak yardım istedi.

"BİNAYI BOŞALTIN" ANONSU

Bilgi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken 112 ekipleri tedbir amaçlı bölgede hazır bulundu. Polis çevre güvenliğini alıp binaya kimseyi yaklaştırmazken çökme tehlikesi geçiren bina ve yanındaki binalarda oturanların binaları boşaltması için anons yapıldı.

Diyarbakır’da bir bina çökme tehlikesiyle boşaltıldı

Diyarbakır’da bir bina çökme tehlikesiyle boşaltıldı VİDEO

EKİPLER BİNA SAKİNLERİNİ ZOR İKNA EDEBİLDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen mühendisler binada incelemede bulunurken, yan binalarda oturan vatandaşların binayı tahliyeleri için uzun süre uğraş verildi. Ekiplerin çabası sonucunda vatandaşlar ikna olup binayı boşaltırken bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Sabah yapılacak detaylı incelemenin ardından binanın yıkılıp yıkılmayacağı ile ilgili karar verilecek.

Diyarbakır’da bir bina çökme tehlikesiyle boşaltıldı

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