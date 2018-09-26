taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1076
Euro
7.1753
Altın
1194.645
Borsa
99001.5
Gram Altın
234.384

Diyarbakır’da bir dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı

Kentte düzenlenen operasyonla yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkan 7 bin lira ve 'geçersizdir' yazılı 6 bin 150 liralık banknotlar zabıtayı şaşkınlığa uğrattı.

İHA | 26.09.2018 - 16:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kantar Zabıta Amirliği ekipleri, kentin ana noktalarında dilenci operasyonu gerçekleştirdi.

Farklı noktalarda dilenirken yakalanan vatandaşlar, Kantar Zabıta Amirliği’ne getirildi. Burada yapılan üst aramasında 84 yaşındaki Selahattin A.’nın üzerinden çıkan paralar görevlileri şaşkına çevirdi.

Diyarbakır’da bir dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı

124 LİRA CEZA ALDI

Üzerinde 5, 20, 50 ve 10 liralık banknotlar halinde 7 bin lira çıkan Selahattin A.’ya Kabahatler Kanunu kapsamında 124 lira ceza kesildi.

'GEÇERSİZDİR' YAZILI BANKNOTLAR ÇIKTI

Üzerinde 7 bin lira çıkan dilenci Selahattin A.’nın yanında bulunan çantasını kontrol eden zabıta ekipleri ikinci bir şok yaşadı. Selahattin A.’nın çantasını boşaltan görevliler, üzerinde geçersizdir yazılan 50 ve 100 liralık banknotlar halinde toplam 6 bin 150 lira geçersiz para ele geçirdi. Hemen güvenlik güçlerine haber veren zabıta görevlileri, paralara el koydu.

Diyarbakır’da bir dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı

Güvenlik güçleri, üzerinde geçersizdir yazısı yazılması nedeni ile paraların sahte olarak değerlendirilmeyeceğini bildirerek amirlikten ayrıldı.

Öte yandan Selahattin A.’nın üzerinden çıkan geçersiz paraların, dilencilik yaparken topladığı bozuk paraları banknot haline getirmek için girdiği dükkanlardan kendisine verildiği öğrenildi.

ZABITADAN UYARI

Zabıta ekipleri, vatandaşların dini duygularını sömüren dilencilere para verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya'da yayılarak oturan erkeklere ceza

Rusya'da yayılarak oturan erkeklere ceza

189
CHP altın rezervi çalışmasına da karşı

CHP altın rezervi çalışmasına da karşı

325
Memurlar çalışma saatlerini kendi ayarlayacak

Memurlar çalışma saatlerini kendi ayarlayacak

346
ABD'de Başkan Erdoğan'ın ağlatan buluşması

ABD'de Başkan Erdoğan'ın ağlatan buluşması

151
Gürsel Tekin: 10 milyonluk gömlek de alırım

Gürsel Tekin: 10 milyonluk gömlek de alırım

275
Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan ekibe saldırı

Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan ekibe saldırı

387
Erdoğan: Brunson kararını yargı verecek

Erdoğan: Brunson kararını yargı verecek

89
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM