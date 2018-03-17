Diyarbakır'da bir otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Mersin'de Kongre ve Sergi Sarayı'na katılan Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türkler yaşadıkları ve yaptıkları tarihi bilmeyen, çok eğitimli cahil bir millettir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Stoltenberg ve Poroşenko ile görüştü

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Afrin gazisinden mesaj: Her şey çok iyi

Zeytin Dalı Harekatı'nda gazi olan Uzman Çavuş Süleyman Dindar, "Arkadaşlarımızın yanında olacağız. Her şey çok iyi gidiyor" dedi.