taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.216
USD
3,9208
EURO
4,8194
ALTIN
164,94
PETR
66,1300

Diyarbakır'da bir otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

İHA | 17.03.2018 - 01:28..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde seyir halindeki bir otomobil şarampole yuvarlandı. Aracın sürücüsü ve yanındaki 5 kişi yaralandı.

VİRAJA HIZLI GİRDİ

A.Ç. yönetimindeki 02 KE 497 plakalı otomobil, sürücüsünün viraja hızlı girmesi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan O.G., N.A., Y.A., İ.H.G. ve İ.G. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kaldırıldıkları İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İletişim yoluyla dolandırıcılık yüzde 16 azaldı
Son yıllarda artış gösteren iletişim yoluyla dolandırıcılıkla başlayan mücadele sonrası önceki yıllara göre yüzde 16 azalma göründüğü saptandı.
Değeri milyonu geçen cinsel içerikli hap ele geçirildi
Avcılar'da bir depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon lirayı aşan cinsel içerikli hap ve enerji içeceği ele geçirildi.
Tekirdağ'da adliye önünde kavga: 4 yaralı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde adliye önünde iki grup arasında çıkan kavgada aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Konya'da park halindeki hafif ticari araç kundaklandı
Konya’da park halindeki hafif ticari araç kundaklandı. Aracın kundaklandığı sokağa elinde bidonla gelen bir kişi ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK'dan Avrupa'nın yalan basınına cevap

TSK'dan Avrupa'nın yalan basınına cevap

43
FETÖ operasyonunda 2 asker tutuklandı

FETÖ operasyonunda 2 asker tutuklandı

2
Afrin gazisinden mesaj: Her şey çok iyi

Afrin gazisinden mesaj: Her şey çok iyi

3
Van'da bir korucu şehit oldu

Van'da bir korucu şehit oldu

4
İngiltere: Rus casusları Putin zehirletti

İngiltere: Rus casusları Putin zehirletti

5
VAR 2018 Dünya Kupası'nda kullanılacak

VAR 2018 Dünya Kupası'nda kullanılacak

1
İlber Ortaylı: Cahiliz

İlber Ortaylı: Cahiliz

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM