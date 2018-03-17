Diyarbakır'da bir otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde seyir halindeki bir otomobil şarampole yuvarlandı. Aracın sürücüsü ve yanındaki 5 kişi yaralandı.
VİRAJA HIZLI GİRDİ
A.Ç. yönetimindeki 02 KE 497 plakalı otomobil, sürücüsünün viraja hızlı girmesi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan O.G., N.A., Y.A., İ.H.G. ve İ.G. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kaldırıldıkları İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.