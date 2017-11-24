Diyarbakır'da bir terörist öldürüldü

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına dün, Çınar ilçesi Başaklı köyündeki bir evde terörist bulunduğuna ilişkin yapılan ihbar üzerine söz konusu bölgeye operasyon düzenlendiği bildirildi.

"DUR" İHTARINA UYMAYINCA VURULDU

Operasyonda, saat 02.15 sıralarında "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan Mardin'in Savur kırsal alanında faaliyet yürüten "Roj" kod adlı Mazıdağ ilçesi Derecik nüfusuna kayıtlı Cebrail Karçı'nın (36), etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, teröristin, "silahlı terör örgütüne üye olma", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.

2 SİVİLİN ŞEHİT EDİLDİĞİ EYLEMİN SORUMLUSU

Açıklamada, Diyarbakır-Bismil karayolunda 29 Ağustos'ta Siirt'e kirpi aracı nakliyesiyle görevli özel firma çalışanları Mehmet Gürses ve Mustafa Yılmaz'ın şehit edilmesi olayının failleri arasında yer aldığının tespit edildiği aktarıldı.

Teröristin üzerinde AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 şarjör, 9 milimetre Taurus marka tabanca, iki tabanca şarjörü, 3 el bombası, 122 fişek ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 3 terörist işbirlikçinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Diyarbakır-Bismil karayolunda 29 Ağustos'ta askeri araçların geçişi sırasında PKK'lı teröristler tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmiş, Mehmet Gürses (56) ve Mustafa Yılmaz (55) şehit düşmüştü.