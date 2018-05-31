Diyarbakır'da bir tona yakın kubar esrar yakalandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Narkotik ekipleri uyuşturucu operasyonu yaptı. 866 kilo 900 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.





GÖZALTINA ALINAN KİŞİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Silvan'daki operasyonda bir kapalı kasa transit arandı. Narkotik ekipleri yapılan aramada tam olarak 866 kilogram 900 gram uyuşturucu yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silvan Bulvarı üzerinde kapalı kasa transitte yapılan aramada 866 kilo 900 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alınmış olup, şahsın emniyetteki işlemleri devam etmektedir" denildi.