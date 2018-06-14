Diyarbakır'da biri bölge sorumlusu 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Soylu: (Suruç'taki saldırı) Bu ziyareti yapmadan önce kurgulanmış, esas itibarıyla bu saldırıda hazırlanmış bir durum söz konusu."

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde içinde köy evi bulunan 850 metrekare arsa ile 8 dönümlük bir arazi satın aldı.

2017'nin en çok konuşulan sanal para birimi Bitcoin, geçen yıl yaklaştığı 20.000 dolar seviyelerinden oldukça uzaklaştı.

Bodrum ilçesinde, özel bir mülk içerisinde yapılan inşaat kazısında, Roma döneminde yaşayan ünlü zengin balıkçı Phainos'un villasının kalıntıları ile mozaikler bulundu.

1 Gökhan Özoğuz'un 'İnce' paylaşımı Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, Twitter'dan "Bir kar yağar ince ince" paylaşımı yaptı; bu paylaşım Özoğuz'un oyunun rengini belli ettiği şeklinde yorumlandı.

2 Deniz Baykal'dan ilk fotoğraf Uzun süredir tedavi gören Deniz Baykal'ın fotoğrafı yayınlandı.

3 Sanatçı tayfasından 16 yılda 13. kez algı operasyonu Bunu her seçimde yapıyorlar. Sandıkları terk etmeyeceğiz deyip seçim günü plajlarda sere serpe yatan da kendileri.

4 Erdoğan'dan Moody's'e: Bir operasyon da biz çekeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moody's'in Türkiye'ye karşı tutumuna da karşılık vereceklerini belirtti.

5 Adil Öksüz’ün eşi ABD’de görüntüledi ABD'de görüntülenen Adil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz'ün New Jersey'deki lüks yaşantısı dikkat çekti.

6 Özgür Özel: Demirtaş Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacak Özel, "Muharrem İnce seçildiğinde partilerin adaylarına teklif götürülecek. Bir HDP'li kendi partisinden bir cumhurbaşkanı yardımcısına, bakanlara oy vermeye gider gibi gitmeli." dedi.