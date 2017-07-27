Diyarbakır'da böbrek nakli yapılan kadın anne oldu

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde böbrek yetmezliği tedavisi gören ve diyalize mahkum olan 28 yaşındaki Nurcan Erensayın'a 3 yıl önce babası Mehmet Şükrü Kurt'un böbreği nakledildi.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ameliyatı başarılı geçen ve eski sağlığına kavuşan Nurcan Ersayın, ameliyatını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu ile görüşerek çocuk sahibi olmak istediğini iletti.

KIZ ANNESİ OLDU

Prof. Dr. Kadiroğlu, Ersayın'a hamile kalabileceğini ve sağlıklı bir çocuk dünyaya getirebileceğini söyleyince genç kadın hamile kaldı. Dicle Üniversitesi Nefroloji ve Kadın Doğum Ünitesi doktorları gözetiminde kontrollü bir hamilelik geçiren Ersayın, 2 gün önce sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Nurcan Ersayın bebeğine, 3 yıl önce böbrek nakli sırasında kendisiyle yakından ilgilenen Organ Nakli Ünitesi'nde görevli koordinatör Pınar Polat Çevik'e minnet duygusunun ifadesi olarak 'Pınar' adını verdi.

"BEN BÖBREĞİMİ VERDİM O DA BANA TORUN VERDİ"

Kızına böbreğini veren baba Şükrü Kurt ise gayet sağlıklı olduğunu herhangi bir sağlık sorunun bulunmadığını belirterek, "Ben kızıma böbreğimi verdim, o da bana torun verdi" diye konuştu.

Nurcan Ersayın'ın eşi Sıddık Ersayın da herkesi organ bağışı yapmaya davet etti.

















