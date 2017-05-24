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Diyarbakır'da bomba imhasında 1 asker yaralandı

Diyarbakır'da teröristlerin döşediği bombanın imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada 1 askerin yaralandığı bildirildi.

24.05.2017 - 13:58
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Diyarbakır- Bingöl karayolu üzerinde bugün sabah saatlerinde jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında, yola PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı bir patlayıcı tespit edildi.

PKK BOMBASI İMHA EDİLDİ

Bomba imha ekiplerinin sevk edildiği karayolunda asker yolu trafiğe kapatarak patlayıcıyı imha çalışması başlattı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanları, yola tuzaklanan patlayıcıyı kontrollü bir şekilde imha etti.

1 ASKER YARALANDI

Patlayıcının imha edilmesi sırasında güvenlik önlemi alan bir asker, patlama sırasında fırlayan şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı asker için Diyarbakır'dan kalkan 112 acil ambulans helikopter, Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na indi. Yaralı askerin Diyarbakır Selahattin Eyubi Devlet Hastanesi ek binasına getirileceği öğrenildi.

OPERASYON BAŞLADI

Jandarma ekipleri, el yapımı patlayıcının tuzaklandığı bölgede operasyon başlattı.

Ayrıca imha edilen patlayıcının miktarı ve kullanılan malzemelerlerin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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