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Diyarbakır'da çatışma: 1 terörist öldürüldü

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren terörist öldürüldü.

İHA | 12.01.2017 - 10:32
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince istihbari bilgiler neticesinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe bölgesindeki bir eve gece saat 03.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Eve giren güvenlik güçlerine, içeride bulunan terörist tarafından ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle kısa süreli çatışma yaşandı.

CESEDİ OTOPSİ İÇİN KALDIRILDI

Çatışmada, terörist öldürülerek, etkisiz hale getirildi. Teröristin cesedi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılması için Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Teröristin, Yenişehir nüfusuna kayıtlı Ş.T. olduğu öğrenildi.

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