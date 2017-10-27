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Diyarbakır'da çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü

Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nde Yaylak köyü kırsalında, güvenlik güçlerince 1'i kadın 3 PKK'lı terörist öldürdü.

27.10.2017 - 10:26
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kulp ilçesi Yaylak köyü mülki sınırları içerisinde dün saat 23.00’ten itibaren icrasına başlanılan özel birlik operasyonu kapsamında, bir grup terörist ile bugün sabah saat 07.18 sıralarında temas sağlandığı belirtilerek, "Çıkan silahlı çatışma sonucunda, 1’i kadın, 2’si erkek olmak üzere toplam 3 terörist, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 14 adet şarjör, 420 adet  AK-47 Kalaşnikof fişeği, 1 adet dürbün, 3 adet hücum yeleği  ve 2 adet el bombası ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği de belirtildi.

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