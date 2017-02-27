Diyarbakır’da cinnet: 2 ölü

Öğle saatlerinde Bismil ilçesi Altıok Mahallesi’nde meydana gelen olayda ailevi sorunlar yaşayan B.Y. adlı şahıs, eşinin teyzesinin evine geldi.

EŞİNİN TEYZESİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Burada eşinin teyzesi ile tartışan B.Y., cinnet getirerek, beraberinde getirdiği tabanca ile önce kadını öldürdü, ardından ise intihar etti. Komşuların silah seslerini duyup haber vermeleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ile ambulans sevk edildi. Cesetler, polisin yaptığı incelemenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.