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Diyarbakır'da cips fiyatı kavgaya neden oldu

Petrol istasyonundan kendisini avukat olarak tanıtan kişi, cips fiyatının pahalı olduğunu söyleyerek görevliye saldırdı.

DHA | 31.03.2018 - 13:27..
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Diyarbakır'da bir petrol istasyonuna ait markete 3 gün önce giden M.A. marketten cips aldı.

Müşterinin aldığı malzemeleri kasadan barkodlarını okutan görevli Yücel Gündüz, cips fiyatının 3.5 lira olduğunu söyledi.

"CİPS NASIL 3.5 LİRA OLUR"

Bunun üzerine M.A., "Bir cips nasıl 3.5 lira olur" diyerek, fiyata tepki gösterdi. Yücel'in, "Ben burada çalışanım, fiyat bu" demesi üzerine, M.A. tartışmaya devam etti.

M.A.'nın tepkisi üzerine market çalışanı Gündüz, müşterisine cipsi alıp almamakta özgür olduğunu söyledi.

Tartışmalar üzerine istasyonun çalışanları da markete gelerek iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı.

Diyarbakır'da cips fiyatı kavgaya neden oldu

TOKAT ATTI

Market çalışanıyla tartışan M.A., "Ben avukatım senin adın ne? Sana tebligat göndereceğim" diyerek Yücel Gündüz'e saldırdı, tokat attı.

Diğer çalışan araya girerek M.A.'yı marketten uzaklaştırdı. Market dışına çıkarılan M.A., tehditler savururken, yaşanan tartışma ve saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

M.A. aracına binerek uzaklaşırken, market çalışanı Yücel Gündüz, güvenlik kamerasından belirlediği plaka ve görüntülerle birlikte jandarma karakoluna giderek kendisini darp eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Jandarma, kendisini M.A. olarak tanıtan ve avukat olduğunu söyleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

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