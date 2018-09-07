Diyarbakır'da çocuk gelini polis kurtardı

Diyarbakır'da ihbar üzerine merkez Yenişehir ilçesindeki düğün salonuna giden İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, düğünde gelin B.S.'nin 14 yaşında, damat A.Y.'nin 21 yaşında olduğunu tespit etti.

KIZ KORUMA ALTINDA

Bunun üzerine B.S. polis ekiplerince çocuk şubeye götürüldü, A.Y.'nin yanı sıra damat ile kız çocuğunun anne ve babası gözaltına alındı.