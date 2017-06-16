Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, vatandaşların her türlü terör eylemlerinden korunması maksadıyla sorumluluk bölgesinde gerekli tedbirlerin alınmasına devam edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"EYP PATLATILARAK İMHA EDİLMİŞTİR"

"15 Haziran 2017 Perşembe günü saat 15.00 sıralarında elde edilen istihbari bir bilgiye istinaden Bismil İlçesi Alibey Köyü mevkiinde bulunan kara yolu menfezi içerisine yerleştirilmiş vaziyette 4 adet elektrikli fünye, 20 metre kablo, 8 adet birleştirilmiş pil bloğu, 1 adet Kobra marka telsiz, 1 adet Tol serisi devre kartına bağlı ve 4 adet 12 kg’lık tüp içerisinde yaklaşık 200 kg Amonyum Nitrat kullanılarak hazırlanmış EYP düzeneği tespit edilmeyi müteakip, C.Savcılığın talimatı doğrultusunda Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir"

Diyarbakır'da el yapımı patlayıcının imha edilme anı VİDEO