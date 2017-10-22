Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı

Silvan İlçe merkezinde, Selahattin Mahallesi Gazi Cadesi üzerinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği'ne, saat 01.20 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Görevli polislerin de karşılık vermesi üzerine dağlık alana kaçan teröristlerin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.

VATANDAŞLAR O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Teröristlerin taciz ateşi, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alındı. Silah seslerinin net olarak duyulduğu gözlenirken, güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandığı öğrenildi.