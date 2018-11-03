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Diyarbakır’da engelliler meclisi kuruluyor

Engelliler Konfederasyonu, 'Türkiye Engelliler Meclisine Doğru' projesinin tanıtarak hedeflerini açıkladı.

İHA | 03.11.2018 - 16:20..
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Merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semtine açıklama tarzında düzenlenen toplantıya federasyon yönetim kurulu üyesi Şule Sepin ve Diyarbakır’daki engelli dernek temsilcileri katıldı.

Federasyon yönetim kurulu üyesi Şule Sepin bu projenin Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle yürütüldüğünü ve Türkiye’de engelliler alanında çalışan sivil toplum örgütleri arasında sürdürülebilir diyalog ve savunuculuk temelli bir ağ kurmayı amaçladıklarını aktardı.

"52 İLİN HER BİRİNDE ENGELLİ HAKLARI MÜCADELESİ YÜRÜTEN MECLİS KURULACAK"

Sepin, “Engelli hakları hareketlerinin deneyimli isimlerinin moderatörlüğünü üstlendiği yerel toplandılar dizisi her ilde STK’ları bir araya getiriyor, işbirliği zemini oluşturuyor. Bu toplantı sonucunda ülke geneline yansıtacak biçimde seçilen 52 ilin her birinde, o ilin genelinde engelli hakları mücadelesi yürüten sivil toplum örgütlerinin katılımıyla ‘Yerel Engelli Meclisi’ kurulacak. Bu yerel meclislere, üniversitelerde, barolarda ve belediyelerde engellilik alanında çalışmalar yapan uzmanlar da katılabilecek” dedi.

Diyarbakır’da engelliler meclisi kuruluyor

Diyarbakır’da engelliler meclisi kuruluyor

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