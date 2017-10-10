Diyarbakır'da FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği görevlilerince 10/10/2017 günü FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kullandığı gizli haberleşme programı olan ByLock programını kullanan şahıslara yönelik İlimiz Bismil, Çermik, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Kulp, Lice ve Silvan ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında; çiftçi, imam hatip, özel sektör, emekli, ihraç edilen belediye çalışanı, öğretmen, hizmetli, öğrenci, ev hanımlarının da aralarında bulunduğu 24 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

23 KİŞİ ARANIYOR

Aralarında görevlerinden ihraç edilen öğretmen, doktor ve emniyet mensubunun da bulunduğu çeşitli meslek gruplarından 23 şahsa yönelik olarak ise yakalama çalışmaları devam etmektedir."