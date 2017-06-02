Diyarbakır'da FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, örgütün güvenli ev olarak tabir ettiği "gaybubet" evine operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliden birinin "ByLock" kullanıcısı olduğu, Siirt, Mardin, Batman ve Bitlis illerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınanlara hukuki destek verdiği ve "avukatlar imamı" olduğu iddia edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, örgütün güvenli ev olarak tabir ettiği "gaybubet" evine operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.