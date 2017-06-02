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Diyarbakır'da FETÖ operasyonu

FETÖ'nün güvenli ev olarak tabir ettiği "gaybubet" evine düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

02.06.2017 - 22:36
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, örgütün güvenli ev olarak tabir ettiği "gaybubet" evine operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliden birinin "ByLock" kullanıcısı olduğu, Siirt, Mardin, Batman ve Bitlis illerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınanlara hukuki destek verdiği ve "avukatlar imamı" olduğu iddia edildi.

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