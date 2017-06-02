Diyarbakır'da FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, örgütün güvenli ev olarak tabir ettiği "gaybubet" evine operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheliden birinin "ByLock" kullanıcısı olduğu, Siirt, Mardin, Batman ve Bitlis illerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınanlara hukuki destek verdiği ve "avukatlar imamı" olduğu iddia edildi.