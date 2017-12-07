Diyarbakır'da görevdeki polislere ekmek ikramı

Merkez Yenişehir ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kentte huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması amacıyla asayiş uygulaması yapıldı.

POLİSLER İŞ YERLERİNİ DENETLEDİ

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki uygulamaya Özel Harekat, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Terörle Mücadele Şube müdürlüklerinde görevli personel katıldı. Uygulamada çok sayıda iş yeri denetlendi ve şüpheli araçlarda arama yapıldı.

EKMEKLERİ TANDIRDA PİŞİRDİLER, POLİSLERE İKRAM ETTİLER

Çalışma yürütülen mahallede yaşayan kadınlar ise polis ekiplerine tandırda pişirdikleri ekmekten ikram etti. Vatandaşlarla sohbet eden polisler, çocuklarla da yakından ilgilendi.