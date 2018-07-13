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Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada 1 korucumuz şehit oldu, 1 korucumuz ise yaralandı.

AA | 13.07.2018 - 08:45..
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Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Valilikten yapılan açıklamada, teröristle mücadele harekatı kapsamında ilçedeki Silvan Barajı üs bölgesinin güneyinde düzenlenen operasyonda saat 01.45 sıralarında bir grup teröristle sıcak temas sağlandığı bildirildi.

HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Çıkan çatışmada biri ağır 2 güvenlik korucusunun yaralandığı belirtilen açıklamada, helikopterle Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırılan güvenlik korucularından durumu ağır olanın müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

OPERASYON SÜRÜYOR

Açıklamada, "Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyona azim ve kararlılıkla devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, silah arkadaşları ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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