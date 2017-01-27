Diyarbakır'da hakim uyuşturucu kuryesi çıktı

"Dabbe Zehr-i Cin" filminde doğaüstü olayların Mezit ve Sulhiye mahallelerinde yaşandığı iddiaları, mahalle sakinlerini rahatsız etti.

Fransa Anayasa Mahkemesi, 1915 olaylarını da kapsayan yasayla ilgili iptal kararı verdi.

Erdoğan, Afrika gezisi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayarak referandumdan El Bab'a, bir çok konuda açıklamalarda bulundu.

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Arda Turan tepkilere cevap verdi

Türkiye A Milli Takımı'nın kaptanı Arda Turan, 'Güçlü bir Türkiye için evet' kampanyasına katıldığı için kendisini eleştirenlere cevap verdi