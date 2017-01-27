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Diyarbakır'da hakim uyuşturucu kuryesi çıktı

Diyarbakır'da yakalanan 3 uyuşturucu tacirinden birinin hakim olarak görev yaptığı belirlendi.

27.01.2017 - 08:46
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Diyarbakır polisi, uyuşturucu kaçakçılığı ihbarı üzerine 2 kişiyi teknik takibe aldı. Şüphe çekmemek için Hınıs Ağır Ceza Hakimi Halil Soğuksu ile sevkiyat yapılacağı tespit edildi.

90 KİLO VE 14 BİN TL

Üçlünün aracı Urfa yolunda durduruldu. Araçta 90 kilo uyuşturucu ve 14 bin TL ele geçirildi. 3'ü de tutuklandı.

UYUŞTURUCU KULLANICISI

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre; evli hakim kullanıcı olmadığını söyledi ama kanında uyuşturucu çıktı, "kız arkadaşımın verdiği cinsel gücü artırıcı tozu aldım" dedi. Ağır cezada yargılanacak.

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