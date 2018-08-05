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Diyarbakır'da hastanede taşlı sopalı kavga çıktı

Diyarbakır'da yaralı yakınları kalp krizi geçiren bir hastanın olduğu odanın kapısını doktora ulaşmak için zorlayınca, hasta yakınları birbirine girdi.

DHA | 05.08.2018 - 14:41..
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Diyarbakır'da hastanede taşlı sopalı kavga çıktı

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Diyarbakır'da merkeze bağlı köyde Cuma günü yapılan bir düğünde, magandaların havaya rastgele açtığı ateş sırasında 3 kişi saçmalarla yaralandı.

Yaralılar, yakınları tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTA YAKINLARI BİRBİRİNE GİRDİ

İsmi öğrenilmeyen 3 kişiden birinin yakınları, yaralılarına müdahale etmesi için doktor aramaya başladı. Yaralı yakınları, doktor ve sağlık ekibinin kalp krizi geçiren hastaya müdahale ettiği müşahede odasının kapısını zorladı. Bu sırada kalp krizi geçiren hastanın yakınları müdahale edince, önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

Diyarbakır'da hastanede taşlı sopalı kavga çıktı VİDEO

SOPA, BIÇAK, TAŞLAR HAVADA UÇUŞTU

Sopa, bıçak ve taşların kullanıldığı kavga sırasında acil servis, savaş alanına döndü.

Yaralılar müdahalelerinin ardından gözaltına alınırken, polis kavganın ardından kaçan bazı kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşanan kavga ise saniye saniye hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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