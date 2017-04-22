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Diyarbakır'da hava destekli operasyon

Diyarbakır'da, merkez Sur İlçesi'nde 500 polis, 16 ayrı noktaya hava destekli eş zamanlı operasyon düzenledi.

22.04.2017 - 10:47
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Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sur İlçesi'nde torbacılara yönelik saat 05.00'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Diyarbakır'da hava destekli operasyon

Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın yönettiği Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin de katıldığı katıldığı operasyonda 500 polis görev aldı. Havadan polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, önceden belirlenen aralarında ev ve iş yerlerinin de bulunduğu 16 ayrı noktaya eş zamanlı baskın yapıldı.

Diyarbakır'da hava destekli operasyon

Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda polisin uyarılarına rağmen açılmayan kapıları, özel harekat timleri kırarak içeri girdi. Girilen evlerin birinde yapılan aramada, bir şüpheli, polisi görünce miktarı henüz belirlenemeyen eroini tuvalete döktüğü belirlendi.

Diyarbakır'da hava destekli operasyon

Belirlenen adreslerin yanı sıra metruk binalarda da arama yapan polis çok sayıda uyuşturucu hap ile esrar ele geçildi. Satışa hazır 'fişek' olarak tabir edilen esrarın da ele geçirildiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da hava destekli operasyon

Emniyet yetkilileri operasyonun özellikle okul önlerinde ve mahalle aralarında 'torbacı' olarak nitelendirilen kişilere yönelik yapıldığını belirterek vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla operasyonların artacağını belirtti. Operasyon sonucu ele geçirilen uyuşturucu miktarı yapılacak tespitlerden sonra açıklanacak.

Diyarbakır'da hava destekli operasyon

Diyarbakır'da hava destekli operasyon

Diyarbakır'da hava destekli operasyon

Diyarbakır'da hava destekli operasyon

Diyarbakır'da hava destekli operasyon

Diyarbakır'da hava destekli operasyon

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