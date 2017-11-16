Diyarbakır'da havai fişekli asfalt kutlaması

KHK ile atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, göreve başladıktan sonra halka kaliteli hizmet vermek için yoğun çaba gösteriyor.

Belediyenin 460 bin ton asfalt kullanıldığı il merkezinde yıl sonuna kadar 500 bin ton asfalt serilmesi bekleniyor. Kırsal mahallerde ise yıl sonuna kadar bin 300 kilometre sathi kaplama yapılacak.

VATANDAŞLAR MUTLU

Mehmed Uzun Caddesi'nde yolları asfaltlanan bir grup, çalışmaların hızlı yapılmasından dolayı duydukları memnuniyeti kutlama yaparak gösterdi.

"13 YILDIR BÖYLE HİZMET GÖRMEDİK"

İlçe sakinlerinden Hüseyin Gedikli, büyükşehir belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından kentin hizmetle tanıştığını söyledi. 13 yıldır böyle bir hizmet görmediklerini vurgulayan Gedikli, şöyle konuştu:"Onun için Cumali Atilla'ya ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır altyapı hizmetini Atilla ile gördü. Şimdiye kadar düzgün bir asfalt çalışması görmedik. Aynı zaman da ağaçlandırma da yapılıyor. İnsanlara yakışan hizmet yapılıyor. Bizde halka hizmet, Hakk'a hizmettir. İnşallah el birliğiyle daha güzel bir yaşam elde edeceğiz."

İbrahim Halil Özkaracadağ da çalışmalardan duyduğunu memnuniyeti ifade ederek "Mahalle sakini olarak teşekkür ediyoruz. Daha önce yolumuz toz, toprak içerisindeydi. Hizmetlerden çok memnunuz." dedi.