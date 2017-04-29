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Diyarbakır'da HDP'nin çağrısı yanıtsız kaldı

Terör örgütü PKK'ya yönelik TSK'nın operasyonlarını protesto için halkı sokağa çağıran HDP bir avuç insan topladı.

29.04.2017 - 16:04
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Diyarbakır'da HDP'nin çağrısı yanıtsız kaldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda Sincar ve Karaçok'ta bulunan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD vuruldu.

Operasyonlarda PKK/PYD'ye vurulan ağır darbeye birçok ülkeden tepki geldi. ABD, Rusya gibi terör destekçisi ülkelerin yanısıra HDP'den de tepki gecikmedi.

Diyarbakır'da HDP'nin çağrısı yanıtsız kaldı

HDP HALKI SOKAĞA DÖKMEK İSTEDİ

PKK'lı teröristlerin vurulduğu operasyonlarla ilgili HDP, Diyarbakır'da Kürtleri sokağa dökmek istedi ancak, protesto yürüyüşü çağrısına ancak bir avuç insan yanıt verdi.

Diyarbakır'da HDP'nin çağrısı yanıtsız kaldı

TSK'nın Sincar'ı bombalama görüntüleri VİDEO

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