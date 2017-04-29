Diyarbakır'da HDP'nin çağrısı yanıtsız kaldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda Sincar ve Karaçok'ta bulunan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD vuruldu.

Operasyonlarda PKK/PYD'ye vurulan ağır darbeye birçok ülkeden tepki geldi. ABD, Rusya gibi terör destekçisi ülkelerin yanısıra HDP'den de tepki gecikmedi.

HDP HALKI SOKAĞA DÖKMEK İSTEDİ

PKK'lı teröristlerin vurulduğu operasyonlarla ilgili HDP, Diyarbakır'da Kürtleri sokağa dökmek istedi ancak, protesto yürüyüşü çağrısına ancak bir avuç insan yanıt verdi.

TSK'nın Sincar'ı bombalama görüntüleri VİDEO