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Diyarbakır'da iki aile birbirine girdi: 1 ölü 2 yaralı

Bismil ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

11.02.2017 - 23:14
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İlçe merkezindeki bir kahvehanede meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda, Feyzi Sırımsı hayatını kaybetti, M.F.D. adlı şahıs kolundan, N.S. adlı şahıs da kol ve bacağından yaralandı. Olay, bölgeye polislerin gelmesiyle sona ererken, yaralılar çağrılan ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diyarbakır'da iki aile birbirine girdi: 1 ölü 2 yaralı

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, olaya karıştığı tespit edilen ve üzerinden Kaleşnikof marka uzun namlulu silah çıkan S.A. adlı şahsı gözaltına aldı. Olay yerinde bir adet tabanca da bulunurken, olaya karıştığı belirlenen bir şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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