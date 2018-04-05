Diyarbakır'da iki grup arasında çatışma: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde çıkan tartışma, iki grup arasındaki silahlı çatışmaya dönüştü. Meydana gelen olayda iki kişi yaralanırken, 2 kişi de gözaltına alındı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada E.E. ve O.E. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.





2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik şeridiyle kapatılan sokakta olay yeri inceleme ekipleri çok sayıda boş kovan tespit etti.

Park halindeki araçların da hasar gördüğü kavgaya karışanların yakalanması için bölgede operasyon başlatan polis 2 kişiyi gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.