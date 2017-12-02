1 Cumhurbaşkanı Erdoğan Iğdır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iğdır 6. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor.

2 Nemrut Dağı beyaza büründü "Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda karın yağmasıyla güzel görüntüler oluştu.

3 Diyarbakır'da İlkokula EYP'li saldırı Diyarbakır'da bir okula kimliği belirsiz kişi veya kişilerce El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile saldırı yapıldı.

4 CHP'de Atatürk'ü kim indirdi tartışması alevlendi Aylin Nazlıaka'nın partiden ihraç edilmesiyle sonuçlanan 'Atatürk portresini kim indirdi?' krizi, yeni fotoğraflarla birlikte yeniden gündeme geldi.

5 İran'da deprem İran'da 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Hakkari'de de hissedildi.

6 Dilan Deniz Çiçek'ten öpüşme sahnesi eleştirilerine cevap Dizideki öpüşme sahnelerinin çok abartıldığını ifade eden oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bunların günlük hayatta da olduğunu belirtti.