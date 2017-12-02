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Diyarbakır'da İlkokula EYP'li saldırı

Diyarbakır'da bir okula kimliği belirsiz kişi veya kişilerce El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile saldırı yapıldı.

İHA | 02.12.2017 - 17:27..
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Olay, bugün saat 15.15 sularında 208 sokakta yer alan Turgut Özal İlkokulunda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce okula bir adet EYP atıldı. Bahçe duvarının hemen önüne düşen EYP, büyük bir şiddetle patladı.

CAN KAYBI YOK

Patlamada ölen veya yaralanan olmazken, saldırgan ara sokaklardan kaçarak izini kaybettirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine alarak incelemelerde bulundu.

Diyarbakır'da İlkokula EYP'li saldırı

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'da İlkokula EYP'li saldırı

Diyarbakır'da İlkokula EYP'li saldırı

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