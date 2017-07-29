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Diyarbakır'da joker operasyonu: 26 gözaltı

başkasının yerine sahte kimlikle Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı'na girdikleri belirlenen 26 kişi gözaltına alındı.

29.07.2017 - 22:45
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro ekiplerince 14 okulda yapılan MTSKS'ye başkasının yerine sınava girecek "joker" şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma sonucu başkasının yerine sınava giren 1'i kursiyer 26 kişi tespit edilerek gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin üzerinde 24 farklı nüfus cüzdanı, 2 geçici kimlik belgesi ele geçirildi. 51 kişi hakkında da resmi belgede sahtecilik suçlarından işlem yapıldı.

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