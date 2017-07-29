Diyarbakır'da joker operasyonu: 26 gözaltı

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda milli tekvandocular Selver Şeker altın, Muhammed Güler ise gümüş madalya elde etti.

Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin projesinde etimler, fakir ailelerin çocukları ve kamplarda yaşayan çocuklar sünnet ediliyor.

1 F.Bahçe Fatih Terim'e tazminat ödenmesine karşı çıktı Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fatih Terim'in istifa ettiğini, bu yüzden kendisine tazminat ödenmemesi gerektiğini söyledi.

2 Şenol Güneş: Beşiktaş'ın başında kalacağım Adı A Milli Takım teknik direktörlüğü için geçen Şenol Güneş, iki takım çalıştırmanın sağlıklı olmadığını, Beşiktaş'ta kalacağını söyledi.

3 Avusturya Başbakanı Kern'in hedefinde Türkiye var Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Christian Kern, Türkiye'ye "Siz üyeliğe aday değilsiniz bu kadar basit." denmesini istedi.

4 Rüştü Reçber'den Fatih Terim'e dava Rüştü Reçber'in avukatı Nail Gönenli, Terim'in Reçber için açtığı dava sonrası kendilerinin de suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

5 ABD ve Güney Kore'den ortak füze denemesi Pentagon, Güney Kore ile gerçekleştirilen ortak tatbikatın videosunu yayınladı.

6 Gümrük polisi kaçak iPhone 8 yakaladı Gümrüğe plastik hammaddesi olarak beyan edilen fakat yakalanan 20 bin telefon arasında henüz piyasaya çıkmamış olan iPhone 8 de var.