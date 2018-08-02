taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.232
USD
5,0157
EURO
5,8395
ALTIN
196,41
PETR
72,6400

Diyarbakır'da kaçağa drone'lu önlem

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ kayıt dışı trafoları belirlemek için uzman ekiplerle trafoları sürekli takip ediyor.

AA | 02.08.2018 - 10:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Diyarbakır’da gerçekleştirilen ilk uygulamada bir köyde biri kayıt dışı olmak üzere 5 adet tarımsal sulama amaçlı kaçak trafo tespit edildiği kaydedilen açıklamada, uygulamanın kaçak elektrik tüketiminin yanı sıra sahadaki arızaların tespitinde de kullanılacağı bildirildi.

5 KM ÇAPINDAKİ ALAN BELİRLENİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle EDAŞ Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, sahada drone ile yapacakları denetim ve kontrollerin artarak devam edeceğini ve bu yöntemle 5 kilometre çapındaki bir alanda 100 metre yükseklikten saptanabileceğini vurguladı.

Diyarbakır'da kaçağa drone'lu önlem

"DRONE KULLANAN EKİPLERİMİZ HER TÜRLÜ TEKNİK EĞİTİM ALDI"

Koordinatların da tespit edilmesiyle drone ile çekilen görüntülerin hukuki anlamda delil niteliği de taşıdığını aktaran Yaka, "Biz, hem kaçak elektrik kullanımını, hem de kullandığı elektriğin bedelini düzenli ödeyen vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemek için çok çalışıyoruz. Drone kullanan uzman ekiplerimiz, bu konuda gerekli her türlü teknik eğitimi aldılar. Yasal mevzuatlar içerisinde gerekli izinleri de aldık. Gerek tarımsal sulamada, gerekse diğer alanlarda kayıt dışı kullanımını çok hızlı ve güvenli bir şekilde tespit edebiliyoruz. Vatandaşlarımızın idari ve cezai yükümlülük altına girmemeleri için kayıt dışı elektrik kullanımından tamamen vazgeçmelerini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da kaçağa drone'lu önlem

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Senatosu'ndan F-35 için yaptırım kararı çıktı

ABD Senatosu'ndan F-35 için yaptırım kararı çıktı

313
Sibel Kekilli: Türk olduğum için daha az rol alıyorum

Sibel Kekilli: Türk olduğum için daha az rol alıyorum

176
4 siyasi partiden ABD kararına ortak protesto

4 siyasi partiden ABD kararına ortak protesto

107
Süleyman Soylu: ABD'deki tek malımız FETÖ'dür

Süleyman Soylu: ABD'deki tek malımız FETÖ'dür

249
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA yalanı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA yalanı

145
Yerli üretim SAT botu Bodrum'da

Yerli üretim SAT botu Bodrum'da

24
Şehit bebeğini elleriyle kabrine koydu

Şehit bebeğini elleriyle kabrine koydu

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM