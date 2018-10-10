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Diyarbakır'da kaçak elektrik çekenler suçüstü yakalandı

Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, bu kez de Diyarbakır’da borcundan dolayı kesilen elektriği kaçak yollarla bağlanan markete suçüstü yaptı.

İHA | 10.10.2018 - 13:05..
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Diyarbakır'da kaçak elektrik çekenler suçüstü yakalandı

Diyarbakır Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi’nde bulunan bir marketin elektriği uzun süredir ödenmeyen ve 127 bin liraya ulaşan borcu nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri tarafından kesildi.

YAPTIKLARI HER ŞEY KAYITTA

Ancak market sahibi, borcunu ödemek yerine işyerinin elektriğini kaçak olarak bağlatmak istedi. Durumu fark eden Dicle Elektrik denetim ekipleri, gerçekleştirdikleri fiziki takip sonucunda olup biten her şeyin görüntülerini kaydetti.

Diyarbakır'da kaçak elektrik çekenler suçüstü yakalandı

Diyarbakır'da kaçak elektrik çekenler suçüstü yakalandı ViDEO

SUÇÜSTÜ YAPILDI

Markete kaçak elektrik bağlantısı yapılırken de güvenlik birimlerine de haber verilerek, kaçak elektrik bağlantısı gerçekleştirilirken suçüstü yapıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Dicle Elektrik’in şikayeti üzerine işletme sahibi ve kaçak elektrik bağlantısını yapmaya çalışan bir kişi, olay yerinde gelen polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Dicle Elektrik ekipleri ise, olayla ilgili yasal ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli işlemleri başlattı.

Diyarbakır'da kaçak elektrik çekenler suçüstü yakalandı

Dicle Elektrik yetkilileri, kayıt dışına karşı mücadelede teknik imkanların kullanılmasının yanında saha çalışmalarından da geri adım atılmayacağını, kaçak enerji kullanan bu küçük azınlığın, diğer tüketicilerin kesintisiz elektrik almasına engel olmasına müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

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