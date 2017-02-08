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Diyarbakır’da kafede silahlı kavga: 5 yaralı

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir kafede iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

08.02.2017 - 03:48
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Olay, saat 23.45 sıralarında, merkez Kayapınar ilçesi 75 Metre Yol üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, iki gruptan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, tarafların yakınlarının birbirleriyle karşılaşmaması için kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Diyarbakır’da kafede silahlı kavga: 5 yaralı

Kavganın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ve olay yerine şerit çeken polis, bölgede incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da kafede silahlı kavga: 5 yaralı

Diyarbakır’da kafede silahlı kavga: 5 yaralı

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