Diyarbakır'da kaldırım çöktü: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, görev yaptıkları Aile Sağlığı Merkezi'nden çıkan Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz, sohbet ederek kaldırımda yürürken, üzerinde durdukları zemin, büyük bir gürültüyle çöküntüye uğradı.

Altının bir dükkanın uzantısı olduğu belirtilen yolun çökmesi ile çığlıklar atarak çukura düşen Dr. Balık ve hemşire Duymaz, neye uğradıklarını şaşırdı.

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HAFİF YARALANDILAR

Doktor ve hemşirenin yardımına çevredekiler koştu. Herkesin seferber olması olmasıyla düştükleri çukurdan çıkarılan Balık ve Duymaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan iki kadın, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay yerine ise polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Bölge şerit çekilerek geçişe kapatıldı.