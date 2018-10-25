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Diyarbakır'da kaldırım çöktü: 2 yaralı

Diyarbakır'da, çalıştıkları Aile Sağlığı Merkezi'nden çıkan Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz'ın, evlerine gitmek için yolda yürüdükleri sırada bastıkları yer, büyük bir gürültüyle çöktü.

DHA | 25.10.2018 - 11:14..
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, görev yaptıkları Aile Sağlığı Merkezi'nden çıkan Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz, sohbet ederek kaldırımda yürürken, üzerinde durdukları zemin, büyük bir gürültüyle çöküntüye uğradı.

Diyarbakır'da kaldırım çöktü: 2 yaralı

Altının bir dükkanın uzantısı olduğu belirtilen yolun çökmesi ile çığlıklar atarak çukura düşen Dr. Balık ve hemşire Duymaz, neye uğradıklarını şaşırdı.

Diyarbakır'da kaldırım çöktü: 2 yaralı ViDEO

HAFİF YARALANDILAR

Doktor ve hemşirenin yardımına çevredekiler koştu. Herkesin seferber olması olmasıyla düştükleri çukurdan çıkarılan Balık ve Duymaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan iki kadın, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Diyarbakır'da kaldırım çöktü: 2 yaralı

Olay yerine ise polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Bölge şerit çekilerek geçişe kapatıldı.

Diyarbakır'da kaldırım çöktü: 2 yaralı

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