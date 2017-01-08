Diyarbakır'da kayyum Roboski anıtını yıktı

Dicle Kent bulvarı üzerindeki bir parkta bulunan ve ortasında anne, çevresinde ise bombaları simgeleyen figürlerin bulunduğu 'Roboski Anıtı'nın çevresinde ise yaşamını yitiren 34 kişinin isimleri yer alıyordu.

ROBOSKİ ANITI SÖKÜLDÜ

Kayapınar Belediyesi tarafından 25 Aralık 2013'te yaptırılan ve Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde Irak sınırında düzenlenen hava operasyonunda ölen 34 kişinin adlarının yazılı olduğu 'Roboski Anıtı' dün gece polisler tarafından söküldü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan 2 insan başlı aslan heykeli de dün Belediye yönetimi tarafından kaldırıldı.