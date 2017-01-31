taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
86.368
USD
3,7737
EURO
4,0615
ALTIN
146,34
PETR
55,4000

Diyarbakır'da kaza yapan araçtan 416 kg esrar çıktı

Diyarbakır'da ihbar üzerine kaza yapmış bir aracın incelenmesiyle yüzlerce kg'lık esrar maddesi bulundu.

31.01.2017 - 16:22
  1. Haberler
  2. Gündem
Diyarbakır'da kaza yapan araçtan 416 kg esrar çıktı

Diyarbakır Anakent Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbar üzerine Hantepe Mevkiinde bulunan yolun kenarında kaza yapmış halde bulunan araçta arama yaptı.

416 KG ESRAR

Yapılan aramada rulo şeklinde sarılı poşetler içerisinde 416 kg kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olay yerinden kaçan ve kimlikleri tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'da kaza yapan araçtan 416 kg esrar çıktı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında icra edilen önleyici kolluk devriyesi ve yol kontrol faaliyetlerine devam edilmektedir.

Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan bir ihbarın değerlendirilmesi neticesinde; Hantepe Mevkiinde bulunan yolun kenarında kaza yapmış halde bulunan aracın yapılan kontrolünde rulo şeklinde sarılı poşetler içerisinde 416 kg kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir.

Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulmuş olup, olay yerinden kaçan ve kimlikleri tespit edilen şüpheli ve şüphelilerin yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir.

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir. "

Diyarbakır'da kaza yapan araçtan 416 kg esrar çıktı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bekir Coşkun evet oyu verecek olan seçmeni aşağıladı

Bekir Coşkun evet oyu verecek olan seçmeni aşağıladı

727
Selçuk Dereli ile Bünyamin Gezer'in referandum tartışması

Selçuk Dereli ile Bünyamin Gezer'in referandum tartışması

57
ABD'de Adalet Bakanı görevden alındı

ABD'de Adalet Bakanı görevden alındı

134
Anamur Belediye Başkanı'ndan Kırmızıgül'ün filmine veto

Anamur Belediye Başkanı'ndan Kırmızıgül'ün filmine veto

509
Yunan Cumhurbaşkanı Lozan'ı savundu

Yunan Cumhurbaşkanı Lozan'ı savundu

214
CHP'li Sera Kadıgil gözaltına alındı

CHP'li Sera Kadıgil gözaltına alındı

246
En çok mülteci barındıran ülkeler sıralaması

En çok mülteci barındıran ülkeler sıralaması

131
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM