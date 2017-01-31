Diyarbakır'da kaza yapan araçtan 416 kg esrar çıktı

Diyarbakır Anakent Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbar üzerine Hantepe Mevkiinde bulunan yolun kenarında kaza yapmış halde bulunan araçta arama yaptı.

416 KG ESRAR

Yapılan aramada rulo şeklinde sarılı poşetler içerisinde 416 kg kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olay yerinden kaçan ve kimlikleri tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında icra edilen önleyici kolluk devriyesi ve yol kontrol faaliyetlerine devam edilmektedir.

Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan bir ihbarın değerlendirilmesi neticesinde; Hantepe Mevkiinde bulunan yolun kenarında kaza yapmış halde bulunan aracın yapılan kontrolünde rulo şeklinde sarılı poşetler içerisinde 416 kg kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir.

Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulmuş olup, olay yerinden kaçan ve kimlikleri tespit edilen şüpheli ve şüphelilerin yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir.

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir. "