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Diyarbakır’da ketçap kovalarından uyuşturucu çıktı

Diyarbakır'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 628 kilogram esrar ele geçirildi.

AA | 23.02.2018 - 06:45..
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Diyarbakır-Silvan karayolunda kent girişinde durdurulan tırda yapılan aramalarda çuvalların içinde 288 kilogram esrar bulundu.

Diyarbakır’da ketçap kovalarından uyuşturucu çıktı

KENT MERKEZİNDE TIRA HAYVAN YÜKLENECEKTI

Şüphelilerin, narkotik polisinin hassas burunlu köpeklerle arama yapması halinde uyuşturucunun tespit edilememesi için kent merkezinde tıra hayvan yüklemeyi planladığı öğrenildi.

Öte yandan ekipler, şehir merkezinde bir iş yerine düzenledikleri operasyonda ise hassas burunlu köpeklerle yaptıkları aramalarda kovaların içinde 340 kilogram esrar ele geçirdi. Kovalardaki esrarın, naylon poşete konulduktan sonra üstlerine ketçap sürülerek kamufle edildiği görüldü.

Diyarbakır’da ketçap kovalarından uyuşturucu çıktı

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