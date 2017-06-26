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Diyarbakır'da kız çocuğunu taciz iddiası dedikodu çıktı

Merkez Bağlar ilçesinde dün akşam 6 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasıyla halkın sokağa dökülmesine neden olan olay dedikodu çıktı.

26.06.2017 - 23:50
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Diyarbakır  Merkez Bağlar İlçesi Yunus Emre Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'nde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu bahçesinde 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiaları üzerine dün gece yarısına kadar yüzlerce vatandaş, okul önünde polis ile karşı karşıya geldi.

Polis, kalabalığı biber gazıyla müdahale ederek dağıtmak zorunda kaldığı olay ile ilgili yaptığı inceleme ve araştırmada, bir kişinni eşkali belirlendi.

Güvenlik nedeniyle küçük kızın ve ailesinin adı  açıklanmazken, tacizci kişinin 20'li yaşlarda, esmer, kirli sakallı ve uzun boylu olduğu belirlendi. Şüphelinin kolunda 'Murat' yazılı dövme olduğu öne sürüldü.

KAMERA KAYITLARI ÇÖZDÜ

Polis ekipleri okulun içerisindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemeden şok bir gerçeğe ulaşıldı. Kçük yaştaki kız çocuğuna cinsel taciz iddiaları dedikodu çıktı. Polisin okul ve çevredeki işyerlerine ait güvenlik kameralarını inceledikten sonra 8 yaşındaki bir kız çocuğunun akşam saatlerinde 11 yaşındaki 2 erkek çocuğuyla birlikte Kazım Karabekir Okulu'nun bahçesine girdiğini, cinsel içerikli herhangi bir durumun yaşanmadığını tespit etti.

Bu çocukların birlikte Oyun oynamasına kızan bir kişinin mahallede, küçük yaştaki bir kıza taciz yaşandığını söyleyerek, halkın sokağa dökülmesine neden olduğunu ortaya çıkardı.

Görüntülerde de tespit edilen 2 erkek ve 1 kız çocuğun, pedagog eşliğinde bilgisine başvuran polis, çocukların verdiği ifadenin. görüntülerle de aynı olduğunu ortaya koydu. Bunun üzerine polis, işlemlerinin ardından 3 çocuğu da ailelerine teslim etti. Polis yetkilileri, kamera kayıtlarında ve çocukların alınan ifadelerinde herhangi bir cinsel taciz olayının yaşanmadığını belirterek, dedikodu üzerine mahallelinin sokağa çıktığını tespit ettiklerini belirtti. Polis yetkilileri ayrıca, cinsel taciz dedikodularını yayarak, halkın sokağa dökülmesine sebep olan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığını aktardı.

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